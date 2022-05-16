Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Тренер Оливейры: «Почему Хабиб говорит о поединке против Махачева в Абу-Даби? Мы хотим, чтобы Чарльз дрался в Бразилии»

Диего Лима, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры, прокомментировал требование Хабиба Нурмагомедова организовать титульный бой Исламу Махачеву на UFC 281 в Абу-Даби.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх