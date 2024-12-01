NBC: республиканцы могут принять меры по бюджету в Конгрессе без демократов

Представители Республиканской партии США работают над масштабным законопроектом. Он даст им возможность без одобрения демократов принимать некоторые меры по бюджету, сообщили журналисты телекомпании NBC со ссылкой на собственные источники.
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