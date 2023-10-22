Речь Пауэлла отправила индексы США в красную зону

Американские индексы закрылись в красной зоне по итогам торгов четверга. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,75%, индекс широкого рынка акций S&P 500 упал на 0,85%, Nasdaq Composite финишировал с результатом 0,96% ниже ноля.
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