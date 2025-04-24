«Эта мой горад, я тута хозяйка!»: азербайджанка вцепилась в шею сына участника СВО на детской площадке в Самаре

РР Русский Россиянин Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Российскую Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста. К 2025 году предполагается: обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей миграции) до 145 млн. человек; увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза; обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно. Вот он и результат, вот кто всё это воплотил в жизнь, всё так и есть

Э ЭММА Эй, комментаторы! Возьмите-ка в руки каждый свою ссаную тряпку, которой тут яростно трясете, да выгоните по одному из своего города! А потом лозунги пишите. Достали попусту тявкать! • При этом дельное толковое анализирование полезно для чтения и осмысления. За такие комменты СПАСИБО!