Мигрантские сводки Сначала мигранты харкнули русскому ребенку в лицо. А потом мать одного из обидчиков пыталась его задушить.
«Эта мой горад, я тута хозяйка!»: азербайджанка вцепилась в шею сына участника СВО на детской площадке в Самаре
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РР
Русский Россиянин
Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. № 1351 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года В целях замещения естественной убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит активизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Российскую Федерацию иммигрантов трудоспособного возраста. К 2025 году предполагается: обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замещающей миграции) до 145 млн. человек; увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза; обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно. Вот он и результат, вот кто всё это воплотил в жизнь, всё так и есть
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3 час.
Э
ЭММА
Эй, комментаторы! Возьмите-ка в руки каждый свою ссаную тряпку, которой тут яростно трясете, да выгоните по одному из своего города! А потом лозунги пишите. Достали попусту тявкать! • При этом дельное толковое анализирование полезно для чтения и осмысления. За такие комменты СПАСИБО!
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2 час.
W
Walery
Помним - как Вы и вам подобные радовались разгрому народной партии ВКП(б) = Победителя в Отечественной войне. И успокойтесь... поскольку например даже Армения азерам сдалась, а чего Вы можете противопоставить? ! Эти азеры уже Россию оккупировали гибридными технологиями. Толи еще будет если даже лоббист диаспор и мигрантов депутат Затулин в Думе сидит... и уже в стране все (даже качели) азербайджанкам принадлежит... это дно.
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32 мин.
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