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Россиянам рассказали, как правильно пить воду и не толстеть

Россиянам рассказали, как правильно пить воду и не толстеть

Россиянам рассказали, как правильно пить воду и не толстеть Идеально пить каждые 15-20 минут по два глотка жидкости и не злоупотреблять популярными ЗОЖ-продуктами Ежедневное соблюдение питьевого режима необходимо для здоровья, рассказала "Ленте.

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