Россиянам рассказали, как правильно пить воду и не толстеть Идеально пить каждые 15-20 минут по два глотка жидкости и не злоупотреблять популярными ЗОЖ-продуктами Ежедневное соблюдение питьевого режима необходимо для здоровья, рассказала "Ленте.