Фестиваль «Стенограффия» За лето на улицах Екатеринбурга появится не менее 20 арт-объектов. Их авторами станут более 50 художников со всей России и из других стран, в том числе Китая и ОАЭ.
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Фестиваль «Стенограффия» За лето на улицах Екатеринбурга появится не менее 20 арт-объектов. Их авторами станут более 50 художников со всей России и из других стран, в том числе Китая и ОАЭ.
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