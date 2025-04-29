В Москве женщина бросила в подъезде у лифтов своих питомцев

Всё случилось в Измайловском проезде: хозяйка, по всей видимости, не решилась отдать кому-то своих животных, поэтому просто привязала собаку к батарее, а кошку в переноске поставила рядом, после чего уехала.
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