В Хабаровске окончено расследование уголовного дела в отношении участника группы автоподставщиков

В апреле прошлого года оперативники Управления МВД России по Хабаровскому краю пресекли противоправную деятельность группы, занимавшейся незаконным получением выплат в результате оформления подставных дорожно-транспортных происшествий.
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