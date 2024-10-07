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Вильфанд: уже 45% территории РФ покрыто снегом

Вильфанд: уже 45% территории РФ покрыто снегом

Зимняя погода установилась уже на 40-45% территории России, ко второй половине недели снегом будет покрыта вся Якутия, 70% Сибирского федерального округа и северная половина Уральского федерального округа.

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