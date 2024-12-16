Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один и...

Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты КристиДуэт Microids и авторов Agatha Christie — Murder on the Orient Express из Microids Studio Lyon анонсировал игровую адаптацию ещё одного знаменитого детективного романа писательницы Агаты Кристи (Agatha Christie).
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