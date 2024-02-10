Король Великобритании Карл III отказывается от «бесполезного лечения»

Эксперт по королевской семье Великобритании, экс-журналист «Би-би-си» Том Боуэр заявил в интервью телеканалу GB News, что будет удивлён, если английский монарх подвергнет себя химиотерапии, дабы излечиться от рака.
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