В Казани пройдет сессия о цифровизации АПК с участием экспертов отрасли

Анонсирована сессия «Цифровой АПК 2026: полный срез отрасли. Запросы бизнеса, инвестиции и прорывные технологии», которая состоится 10 сентября в 14:00.
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