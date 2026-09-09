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Татар-информ

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В Казани пройдет сессия о цифровизации АПК с участием экспертов отрасли

В Казани пройдет сессия о цифровизации АПК с участием экспертов отрасли

Анонсирована сессия «Цифровой АПК 2026: полный срез отрасли. Запросы бизнеса, инвестиции и прорывные технологии», которая состоится 10 сентября в 14:00.

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