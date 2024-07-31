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Пьяный челябинец напал с ножом на 16-летнего парня в центре города

Пьяный челябинец напал с ножом на 16-летнего парня в центре города

Южноуралец устроил поножовщину в сквере Искусств в Челябинске. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во вторник, 30 июля, в сквере Искусств на набережной реки Миасс в центре Челябинска.

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