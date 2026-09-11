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Иннополис университеты кабул итү сыйфаты буенча иң яхшы төбәк югары уку йорты булды

Иннополис университеты кабул итү сыйфаты буенча иң яхшы төбәк югары уку йорты булды. Бу хакта Россия Мәгариф һәм фән министрлыгында 2026 елгы кабул итү кампаниясен анализлагач белдерделәр, дип хәбәр итә ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы.

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