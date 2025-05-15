ВСУ 34 раза обстреляли территорию ДНР за минувшие сутки

Вооруженные формирования Украины 34 раза атаковали территорию Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, выпустив 70 боеприпасов, сообщило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений 15 мая в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии