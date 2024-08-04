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Заплыв триатлетов в Сене на Олимпиаде проводить не будут

Заплыв триатлетов в Сене на Олимпиаде проводить не будут

Соревнования эстафетных команд могут перенести на 6 августа.фото: olympics.com--> Турнир по плаванию на открытой воде в Сене на Олимпиаде в Париже отказались проводить, сообщил 4 августа судья ОИ-2024 Алексей Калинин.

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