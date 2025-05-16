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Зеленский опозорился в Стамбуле перед «старшими товарищами»: жалкий человек

Зеленский опозорился в Стамбуле перед «старшими товарищами»: жалкий человек

Дипломатическая схватка Москвы и Киева это битва реальности и иллюзий Зеленский, по определению Лаврова, «жалкий человек», так далеко отъехал в мир иллюзий, насаждаемый либеральной идеологией, что стал верить в его реальность.

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