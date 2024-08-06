К совладелице «Петербургского нефтяного терминала» подали иск на 38 млрд руб

Компания-трейдер из Санкт-Петербурга «Топливные технологии» и её выгодоприобретатель Александр Дорошенко оформили иск к бывшему генеральному директору КТТ Антону Жаркову и совладелице «Петербургского нефтяного терминала» Елене Васильевой.
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