Москвичи могут продлить абонемент на парковку со шлагбаумом на декабрь до 25 ноября

Жители столицы могут продлить свои абонементы на парковки со шлагбаумом на декабрь до 25 ноября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.