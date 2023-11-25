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КХЛ. «Сибирь» примет «Нефтехимик», «Металлург» против «Спартака», СКА сыграет с «Торпедо»

КХЛ. «Сибирь» примет «Нефтехимик», «Металлург» против «Спартака», СКА сыграет с «Торпедо»

«Металлург» будет противостоять «Спартаку», СКА сыграет с «Торпедо».  Фонбет Чемпионат КХЛ Сибирь – Нефтехимик Дата проведения 25 ноября, 12.

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