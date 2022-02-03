Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к доллару

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару на 2,5 процента на этой неделе. Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых сессий можно оценивать как позитивные для российского валютного рынка.