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Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к доллару

Эксперт Петроневич: ослабление геополитических рисков привело к укреплению рубля к доллару

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару на 2,5 процента на этой неделе. Ослабление геополитических рисков привело к отскоку российской валюты, и последние пять торговых сессий можно оценивать как позитивные для российского валютного рынка.

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