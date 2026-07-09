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iScience: мозг осьминогов нарушает правила появления интеллекта у животных

iScience: мозг осьминогов нарушает правила появления интеллекта у животных

Ученые выяснили, что большой мозг у животных может развиваться не только благодаря социальной жизни. Исследование, опубликованное в журнале iScience, показало, что интеллект осьминогов, кальмаров и каракатиц, вероятно, сформировался по совершенно иному эволюционному пути.

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