iScience: мозг осьминогов нарушает правила появления интеллекта у животных

Ученые выяснили, что большой мозг у животных может развиваться не только благодаря социальной жизни. Исследование, опубликованное в журнале iScience, показало, что интеллект осьминогов, кальмаров и каракатиц, вероятно, сформировался по совершенно иному эволюционному пути.
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