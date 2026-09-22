«Единая Россия» передала квадрокоптеры и станции управления на передовую

Очередной гумконвой доставит в зону специальной военной операции квадрокоптеры для ведения разведки, наземные станции управления, увеличивающие дальность полетов квадрокоптеров и FPV-дронов, рации.
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