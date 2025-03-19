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Кристоф Хойсген раскритиковал выдвижение Бербок на пост в ООН

Кристоф Хойсген раскритиковал выдвижение Бербок на пост в ООН

Кристоф Хойсген осудил план Германии по выдвижению Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН, считая это заменой опытного дипломата.

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