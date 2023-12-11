В мир цветов
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В мир цветов

51 подписчик

Свежие комментарии

  • Марина Комиссарова
    Некоторые из них мои. Естественно, не все. Невозможно столько вырастить на 8-ми сотках и в двухкомнатной квартире) Но...Комнатное растени...
  • Никогонетудома
    Марина, это ваша коллекция цветов или вы просто их фотографии выкладываете? Но в любом случае это очень красиво.Комнатное растени...

Комнатное растение Лея (Leea)

Комнатное растение Лея (Leea)

Растение названо в честь шотландского садовода XVIII в. Джеймса Ли. Родина - Бирма. Хотя этот красивый декоративный кустарник выращивают главным образом ради его изящных продолговатых ланцетовидных листьев, мелкие цветки, собранные в зонтичные соцветия, также смотрятся весьма декоративно.

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