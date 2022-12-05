Дизайн интерьера кухни основывается на четырех главных факторах — удобство, функциональность, рациональность и эстетическая привлекательность

На кухне человек проводит треть своей жизни. Это не только место для создания кулинарных шедевров, но и часто место для приема пищи, если в доме или квартире нет отдельной столовой, а также для очных встреч с близким другом или возлюбленной.
На кухне человек проводит треть своей жизни. Это не только место для создания кулинарных шедевров, но и часто место для приема пищи, если в доме или квартире нет отдельной столовой, а также для очных встреч с близким другом или возлюбленной.
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