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Дизайн интерьера кухни основывается на четырех главных факторах — удобство, функциональность, рациональность и эстетическая привлекательность

Дизайн интерьера кухни основывается на четырех главных факторах — удобство, функциональность, рациональность и эстетическая привлекательность

﻿﻿На кухне человек проводит треть своей жизни. Это не только место для создания кулинарных шедевров, но и часто место для приема пищи, если в доме или квартире нет отдельной столовой, а также для очных встреч с близким другом или возлюбленной.

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