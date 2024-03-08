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7 веских причин читать в любом возрасте: дурные мысли вытесняются

7 веских причин читать в любом возрасте: дурные мысли вытесняются

Итак, почему стоит читать постоянно?7 веских причин:1.Умственная стимуляция Многочисленные научные исследования давно показали, что чтение стимулирует активность мозга и способно замедлить (а в некоторых случаях - предотвратить) развитие болезни Альцгеймера и деменции.

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