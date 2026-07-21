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Глава «Тенниси» Сулейманов: «Финал ЧМ-2026 – самый прибыльный матч турнира с большим отрывом. 0:0 – это бинго для букмекеров»

Генеральный директор «Тенниси» Руслан Сулейманов рассказал о результатах ЧМ-2026 для букмекерской компании.

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