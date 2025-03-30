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Русские военные перехватывают модернизированные украинские дроны "Фурия 2"

Русские военные перехватывают модернизированные украинские дроны "Фурия 2"

Русские военные научились перехватывать украинские БПЛА "Фурия 2" благодаря современным системам радиоэлектронной борьбы.

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