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Бышовец рассказал, к каким игрокам стоит присмотреться «Зениту»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец считает, что клубу из Санкт-Петербурга стоит приобрести полузащитников «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и Никиту Кривцова, а также хавбека «Ростова» Даниила Уткина и форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

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