Врач Чернышова: пребывание в горячей ванне свыше 20 минут создает нагрузку на сосуды

Терапевт Надежда Чернышова рассказала о медицинских ограничениях на пребывание в ванне. Сама процедура должна занимать 15-20 минут, которых вполне достаточно для расслабления, отметила эксперт в беседе с «Ридусом».
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