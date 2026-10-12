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Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим

Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим

Трамп очень долго глотал хамство от Зеленского на протяжении последнего года. Но все дело в мировом либеральном мейнстриме, который защищает Зеленского и не любит Трампа.

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