«Газпромбанк Инвестиции» начнет брать плату за хранение на счете долларов и евро

Брокер «Ньютон Инвестиции» (развивает сервис «Газпромбанк Инвестиции», ранее компания называлась «ГПБ Инвестиции», в частности, писал «Интерфакс») с 1 января 2024 года вводит комиссию за хранение клиентами на счету американских и гонконгских долларов, а также евро, следует из сообщения компании.
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