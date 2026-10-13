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Батраков стал первым за 5 лет футболистом из РФ, забившим гол на Лиге чемпионов

Батраков стал первым за 5 лет футболистом из РФ, забившим гол на Лиге чемпионов

X/Galatasaray EN В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА 13 октября на 28-й минуте российский полузащитник "Галатасарай" Алексей Батраков забил первый гол в матче против "Барселоны".

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