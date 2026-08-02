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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Совладелец «Милуоки» об обмене Адетокумбо: «Яннис – игрок поколения, но мы почувствовали необходимость омолодить состав»

Совладелец « Милуоки » и владелец клуба НФЛ «Кливленд Браунс» Джимми Хаслам заявил, что с «осторожным оптимизмом» смотрит в будущее обеих организаций после громких обменов.

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