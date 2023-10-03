КамАЗ вывел на испытания свой самый крутой грузовик: самосвал «Юпитер 30» оснащен 450-сильным мотором, лидарами и радарами

Опытная эксплуатация «Юпитера» начнется в первом квартале 2024 годаАнонсированный в прошлом году беспилотный КамАЗ-6559 (он же «Юпитер 30») вышел на внутризаводские испытания, они проходят на территории Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ».