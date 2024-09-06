Корейское качество за 170к. Замена дисплея на Samsung S24 Ultra)

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, как Samsung хочет стать лучше, но результаты все те же, на примере Samsung S24 Ultra) В Samsung в последнее время случилась интересная вакханалия) Недавно выпущенные наушники Buds 3 и 3 Pro были сразу отозваны из-за дефектов, у Galaxy Watch Ultra отслаивалась краска и смещались циферблаты, а S24 Ultra был выпущен с множеством дефектных камер и дисплеев.