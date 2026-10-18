🏠 В семейной ипотеке лимит теперь зависит от количества детей Семьи с детьми могут взять семейную ипотеку на более крупную сумму — теперь лимит зависит от количества детей, рассказала эксперт по рынку жилья и юрист в сфере недвижимости Алёна Морозова.