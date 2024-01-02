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Внутри России создана армия вторжения из пяти миллионов бабуинов с гранатами. И кто теперь этих "ценных специалистов" сможет нейтрализовать?

Внутри России создана армия вторжения из пяти миллионов бабуинов с гранатами. И кто теперь этих "ценных специалистов" сможет нейтрализовать?

В Челябинске банда обдолбаных и бухих выблядков "незаменимых специалистов" из чурбанистанов ближайших соседсй России напала на бойцов армии РФ, которые приехали в отпуск к семьям с войны.

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