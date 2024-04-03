В Ставропольском крае предъявлено обвинение участникам преступного сообщества в сфере автострахования

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений путем обмана денежных средств ПАО СК «Россгосстрах» и иных страховых компаний, совершенных организованной группой относительно наступления страховых случаев (ч.
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