Рынок новостроек с 1 октября живет в новых условиях. Эксперты полагают, что девелоперам потребуется минимум 2–3 месяца, чтобы понять, как работать почти без льготной "Семейной ипотеки".
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