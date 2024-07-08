Повзрослевшие дети знаменитостей, которые удивляют сходством с родителями

Всем привет. Все знают, что дети стремительно растут и звездные наследники не исключение. Казалось бы, только вчера СМИ сообщали об их появлении на свет, а сейчас они уже такие взрослые! Поклонники с интересом рассматривают семейные снимки и восхищаются удивительным сходством некоторых детей и их знаменитых родителей.