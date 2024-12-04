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Минпромторг предложил изменить правила допуска к тяжелым и опасным работам для молодежи

Минпромторг предложил изменить правила допуска к тяжелым и опасным работам для молодежи

Предложение ведомства заключается в разрешении допуска к таким работам для лиц старше 16 лет.Министерство промышленности и торговли России инициировало изменения в правилах трудоустройства на тяжелых производствах и в условиях, представляющих опасность для здоровья.

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