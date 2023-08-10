Те лица из Гааги, которые всё же осмелились на свой страх и риск озвучить на весь мир обвинения против российского президента, наверняка уже пожалели о своём решении.
Ответка Путина Гааге всполошила весь Запад: Страны не знают, куда спрятать прокурора МУС от преследования России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
А кто производил испытания тела и пришёл к выводу, что оно рассчитано на 100 лет? Физиологическая (естественная смерть) - наступает как результат длительного, последовательно развивающегося угасания основных жизненных функций организма. Уго Чавес умер в 2013 году, Путин ездил на заседание в ООН в 2015-м. Меньше верьте слухам.
Ответить
8 час.
Людмила Фирстова
Сергей, я бы согласилась с Вашим предложением, но у нас нет возможности его выполнить, государство - террорист, такое,как США могут, а у нас законы и права человека уважают
Ответить
2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Когда баба описывается..нехорошо смотрится. Смените род занятий. Быть затычкой в каждую жопу не очень почетно. Я бы сказал-ОЧЕНЬ ТУПО !!!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии