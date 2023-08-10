Ответка Путина Гааге всполошила весь Запад: Страны не знают, куда спрятать прокурора МУС от преследования России.

Александр Симаков А кто производил испытания тела и пришёл к выводу, что оно рассчитано на 100 лет? Физиологическая (естественная смерть) - наступает как результат длительного, последовательно развивающегося угасания основных жизненных функций организма. Уго Чавес умер в 2013 году, Путин ездил на заседание в ООН в 2015-м. Меньше верьте слухам.

Людмила Фирстова Сергей, я бы согласилась с Вашим предложением, но у нас нет возможности его выполнить, государство - террорист, такое,как США могут, а у нас законы и права человека уважают