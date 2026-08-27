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Раскрыт зловещий план Евросоюза на российские богатства

FT: ЕС намерен направить активы РФ для финансирования Украины! Европейцы никак не успокоятся.Европа вновь пытается подобраться к замороженным российским миллиардам, чтобы закрыть ими растущие финансовые дыры Украины.

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