Спецпредставитель США Келлог: Украина готова принять территориальные требования России

По его словам, Киев согласился на 22 условия для урегулирования конфликтаУкраина готова к фактическому признанию территориальных потерь, но не юридическому, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
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