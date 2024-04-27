Финансист Короев не рекомендовал россиянам покупать японские иены

Россиянам не стоит покупать японские иены. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев, комментируя падение курса иены на Токийской бирже.
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