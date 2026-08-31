Хуснуллин провёл совещание по подготовке Крыма к отопительному сезону

Под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки республики к прохождению осенне-зимнего периода.
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