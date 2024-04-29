Сенатор Пушков: США хотят долгосрочной опосредованной "ледяной войны" с РФ

Соединенные Штаты поставили себе цель вести "ледяную войну" с Россией, характерные черты которой состоят в эскалации опосредованной войны с использованием финансовых инструментов, санкций, информационного фронта, а также в отсутствии значимых политических контактов между Москвой и Вашингтоном, именно этим "ледяная война" отличается от "холодной" войны XX века.
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