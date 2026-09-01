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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» купила Жезуса у «Арсенала» за 10+4 млн евро и 20% от перепродажи. Контракт с форвардом – на 3 года

« Барселона » объявила о подписании Габриэла Жезуса . 29-летний нападающий перешел в каталонский клуб из « Арсенала » и подписал контракт до 30 июня 2029 года.

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